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Сегодня, 17:48

Мама Рублева: «Джокович никому сейчас не даст шанса на Australian Open»

Виталий Косик
Корреспондент
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Марина Марьенко, мама российского теннисиста Андрея Рублева, высказалась о поражении сына от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Australian Open (1:6, 2:6, 4:6).

«Пока сложно оценивать сегодняшнюю игру, но теннис есть теннис, сегодня получилось так. Андрей не смог справиться с какими-то вещами в борьбе с Джоковичем, но ничего страшного. Джокович закусился на Австралию с прошлого года, поэтому никому шанса сейчас не даст. Новак шикарен и велик. Андрюшка пытался, стремился, но чуть-чуть не смог преодолеть его. У Андрея еще будет возможность переиграть Новака в течение года», — приводит слова Марьенко Sport24.

Также мама Рублева рассказала, чего не хватает российским теннисистам для успешных выступлений на Australian Open.

«Нашим ребятам на Australian Open очень не хватает поддержки со стороны СМИ и журналистов. На Медведева обрушился шквал критики от своих же людей. Не обвиняю никого, но нашим ребятам поддержка необходима. Их так мало, но они постоянно общаются и нуждаются в воодушевляющих словах от болельщиков. Сейчас нужно поддерживать Карена, который тоже проводит очень хороший турнир», — добавила Марьенко.

В полуфинале Australian Open Джокович сыграет против американца Томми Пола. В другой паре за выход в финал сыграют россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.

Турнир в Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд чемпионата составляет 51 миллион долларов.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-01-25-mama-rubleva-dzhokovich-nikomu-seychas-ne-dast-shansa-na-australian-open-novak-shikaren-i-velik
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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