Мама Рублева — о здоровье сына на «Ролан Гаррос»: «Болело горло и было недомогание»

Марина Марьенко, мама российского теннисиста Андрея Рублева, прокомментировала поражение своего сына в матче с итальянцем Маттео Арнальди (6:7 (6:8), 2:6, 4:6) в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Андрей себя плохо чувствовал — на этом турнире он не справился со здоровьем. Еще он сильно торопился и все у него слетало. Я не увидела обычного Андрея. Он был на пределе возможностей, а это сказалось. Только переживаю за него. У Андрея болело горло и было недомогание. Ему надо поправляться», — приводит слова Марьенко Sport24.

Мама Рублева отметила, что теннисисту было тяжело втягиваться в игру из-за здоровья. Также она заметила, что он тяжело дышал.

«Оправдываю его также, как обычно мама оправдывает детей. Андрей чувствовал себя не очень и это было заметно», — сказала Марьенко.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Арнальди встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция).

На «Ролан Гаррос» 2023 года Рублев также дошел до стадии третьего круга, где уступил итальянцу Лоренцо Сонего.