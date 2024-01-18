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18 января, 23:00

Мария Тимофеева — Беатрис Хаддад Майя: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Трансляция матча Australian Open Тимофеева — Хаддад Майя начнется в 11.00 19 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Мария Тимофеева.
Мария Тимофеева.
Фото Reuters
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19 января российская теннисистка Мария Тимофеева сыграет против представительницы Бразилии Беатрис Хаддад Майи в матче третьего круга Australian Open-2024. Их встреча в Мельбурне начнется в 11.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию противостояния Тимофеева — Хаддад Майя можно в соцсети ВКонтакте. Напомним, что легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не показываются.

Ранее, 17 января, 20-летняя Тимофеева обыграла датчанку Каролин Возняцки со счетом 1:6, 6:4, 6:1 во втором круге Australian Open, а 27-летняя Хаддад Майя победила россиянку Алину Корнееву в двух сетах — 6:1, 6:2.

Ознакомиться с расписанием матчей россиян на Открытом чемпионате Австралии 19 января можно по ссылке на материал «СЭ».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко является действующей победительницей Australian Open в женском турнире.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Беатрис Хаддад Майя
Мария Тимофеева
0
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