Тимофеева: «Ощущения классные, вышла в третью неделю «Большого шлема». Очень рада»

Российская теннисистка Мария Тимофеева прокомментировала выход в четвертый круг после победы над бразильянкой Беатрис Хаддад Майя в третьем круге Australian Open — 7:6 (9:7), 6:3.

«Ощущения классные, вышла в третью неделю «Большого шлема». Очень рада. Довольна своей игрой сезона. Очень тяжелый матч, всегда нелегко играть против топ-15 мира. Беатрис тоже показала великолепный теннис. Мне было очень тяжело. В целом это был отличный рабочий день», — сказала теннисистка на пресс-конференции после матча.

В четвертом круге россиянка сыграет с украинкой Мартой Костюк.