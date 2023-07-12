Вондроушова: «Выйти в полуфинал Уимблдона — безумие. Теперь я люблю траву»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:2, 6:4) в четвертьфинале Уимблдона.

«Я не знаю, что случилось. Я уступала 1:4, было очень тяжело. Но теперь чувствую себя потрясающе, поверить не могу. Я никогда не играла на Корте №?1. Это новые воспоминания, все потрясающе. Я хотела остаться как можно дольше, боролась до конца. Я так рада. Поверить не могу. Джессика провела потрясающий матч, очень прибавила во втором сете. Так что я очень горжусь собой и своей игрой. Выйти в полуфинал Уимблдона — безумие. Моим лучшим результатом был второй круг, так что я прибавила. Теперь я люблю траву», — сказала Вондроушова на корте.

В полуфинале турнира она сыграет с Элиной Свитолиной.

Пегула проиграла все шесть четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».