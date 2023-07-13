Вондроушова — о выходе в финал Уимблдона: «Просто безумие»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала выход в финал Уимблдона-2023.

В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину (6:3, 6:3).

«Я чувствую себя прекрасно. Это был очень тяжелый матч. Элина играла в хороший теннис. Я просто очень рада, что сохранила концентрацию и не теряла голову. Я довольна тем, как я закончила матч. Год назад я сидела на Уимблдоне в гипсе и смотрела, как лучшая подруга играет квалификацию. В прошлом году я пропустила полгода из-за травмы. Я просто очень благодарна за то, что я здесь. Просто безумие, что это происходит», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

В финале Уимблдона Вондроушова сыграет с Онс Жабер из Туниса. Счет в личных встречах 3-3.