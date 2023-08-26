Вондроушова: «Не хочу думать о том, что могу выиграть второй «Большой шлем»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала желание выиграть второй «Большой шлем». В этом году она выиграла Уимблдон.

«У меня есть один — это хорошо. Я не хочу думать о том, что могу выиграть второй. Если до или во время турнира я начну так думать, давление будет слишком большим. Я научилась справляться с давлением, говорить себе, что это просто матч. Это мне помогает, когда я, например, проигрываю. Не знаю, хорошо это или нет, но мне это помогает. Для меня это хороший знак», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. В первом круге Вондроушова сыграет с квалифаером.