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«Большой шлем»

Сегодня, 18:38

Вондроушова: «После всего, что мне пришлось пережить, удивительно, что я держу этот трофей»

Ана Горшкова
Корреспондент
Маркета Вондроушова.
Фото Global Look Press
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова выступила с речью на церемонии награждения Уимблдона-2023.

В финале она обыграла Онс Жабер со счетом 6:4, 6:4 и впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

«Я не знаю, что происходит, это удивительное чувство. Онс, поздравляю тебя, ты так вдохновляешь всех нас. Я надеюсь, что когда-нибудь ты победишь, ты удивительный человек. После всего, что мне пришлось пережить — в прошлом году я ходила в гипсе, — удивительно, что я могу стоять здесь и держать этот трофей в руках. Возвращаться всегда непросто, ты не знаешь, чего ожидать. Я надеялась, что смогу вернуться на этот уровень. И теперь происходят такие вещи», — сказала Вондроушова.

Также 24-летняя чешка поблагодарила свою команду.

«Я хочу поблагодарить свою команду, все вы, ребята, замечательные. Моя младшая сестра плачет там наверху. Завтра у нас с мужем первая годовщина свадьбы, так что все прекрасно. Я получила огромное удовольствие от этих двух недель. Это было утомительно, но я так благодарна и горжусь собой.

Будет ли она делать татуировку в память о своей победе? Не знаю, но я поспорила со своим тренером. Он сказал, что если я выиграю турнир «Большого шлема», то и он сделает себе такую же. Так что, думаю, завтра мы поедем делать!» — сказала Маркета.

Вондроушова с понедельника станет десятой ракеткой мира. Также Маркета — первая «несеянная» теннисистка в Открытой эре и самая низкорейтинговая теннисистка (42-я ракетка мира), выигравшая Уимблдон.

Теннис
Уимблдон
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
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