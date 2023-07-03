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Сегодня, 08:42

Маррей допустил, что матчи Уимблдона могут быть сорваны

Виталий Косик
Корреспондент
Энди Маррей.
Фото Global Look Press
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Британский теннисист Энди Маррей заявил, что матчи Уимблдона могут быть сорваны из-за протестов движения Just Stop Oil.

«Мне кажется, что-то произойдет. Я согласен с причиной протестов, но выражаться оно должно не так. Если бы кто-то выбежал на корт и подошел к вам, какой была бы ваша реакция на это? Я не знаю, будут ли они цепляться за сетку или бросать что-нибудь на корт во время матчей — им нужно быть более осторожными, подходя слишком близко к теннисистам, у которых в руках тяжелые ракетки», — приводит слова Маррея The Guardian.

Само движение Just Stop Oil выступает за то, чтобы правительство Великобритании перестало лицензировать и производить новые ископаемые виды топлива.

Теннис
Уимблдон
Энди Маррей
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