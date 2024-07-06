Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:26

Маррей и Радукану снялись с микста на Уимблдоне-2024

Telegram Дзен

Экс-первая ракетка мира из Великобритания Энди Маррей и его соотечественница Эмма Радукану снялись с Уимблдона-2024 в миксте, сообщает британское издание The Guardian.

По данным источника, Радукану испытывает дискомфорт в правой кисти. Было принято решение не усугублять ситуацию, чтобы не спровоцировать появление более тяжелой травмы.

Маррей и Радукану должны были сыграть в первом круге микста против дуэта Марсело Аревало (Сальвадор) / Чжан Шуай (Китай).

Ранее 37-летний Маррей принял решение сняться с одиночного турнира на Уимблдоне. Британец не успел восстановиться после проведения операции на спине.

Теннис
Уимблдон
Эмма Радукану
Энди Маррей
0
Читайте также
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024
Биография Дианы Шнайдер: жизнь и карьера российской теннисистки
NYT сообщила о расстреле ВСУ просившего о помощи российского военнопленного
Ставка на Соболева, нехватка левого полузащитника и очень быстрые отборы. Как теперь выглядит «Спартак» при Деяне Станковиче
Люди могут быть под завалами после взрыва на насосной станции в Волгограде
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 6 июля: Калинская против Самсоновой, матчи Свентек, Рыбакиной и других
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 6 июля: Медведев — Штруфф, матчи Сафиуллина и Джоковича
Умбер сыграет против Алькараса в четвертом круге Уимблдона
Матч Сафиуллина, Калинская против Самсоновой. Онлайн-трансляция Уимблдона
Синнер признался, что наблюдал за матчем одного из своих главных соперников на Уимблдоне
Де Минаур вышел в четвертый круг Уимблдона на снятии соперника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Умбер сыграет против Алькараса в четвертом круге Уимблдона

Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 6 июля: Медведев — Штруфф, матчи Сафиуллина и Джоковича