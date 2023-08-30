Маррей надеется, что система ВАР на US Open будет исправлена

Британский теннисист Энди Маррей высказался об инциденте с системой ВАР во время его матча с французем Корентеном Муте в первом круге US Open.

В третьем сете, когда Маррей подавал на матч, Муте попросил судью посмотреть на повторе, коснулся ли мяч два раза корта с его стороны. В течение трех минут у судьи не получалось вывести изображение на планшет, и она признала, что система не работает. Однако зрители и игроки могли увидеть повтор на двух больших экранах.

«Да, очевидно, я не знаю точно, как это должно работать и кто должен принимать решение по этому поводу, потому что из второго видео было совершенно ясно, что мяч отскочил дважды. Мы смотрели его около 10 раз. Я не знаю, как работает технология. Но, очевидно, в очень важный момент матча все пошло не по плану. Было бы хорошо, если бы они смогли это исправить», — заявил Маррей.

Британский теннисист обыграл Муте со счетом 6:2, 7:5, 6:3. Во втором круге турнира Маррей встретится с Григором Димитровым из Болгарии.