Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:18

Маррей надеется, что система ВАР на US Open будет исправлена

Алина Савинова
Telegram Дзен

Британский теннисист Энди Маррей высказался об инциденте с системой ВАР во время его матча с французем Корентеном Муте в первом круге US Open.

В третьем сете, когда Маррей подавал на матч, Муте попросил судью посмотреть на повторе, коснулся ли мяч два раза корта с его стороны. В течение трех минут у судьи не получалось вывести изображение на планшет, и она признала, что система не работает. Однако зрители и игроки могли увидеть повтор на двух больших экранах.

«Да, очевидно, я не знаю точно, как это должно работать и кто должен принимать решение по этому поводу, потому что из второго видео было совершенно ясно, что мяч отскочил дважды. Мы смотрели его около 10 раз. Я не знаю, как работает технология. Но, очевидно, в очень важный момент матча все пошло не по плану. Было бы хорошо, если бы они смогли это исправить», — заявил Маррей.

Британский теннисист обыграл Муте со счетом 6:2, 7:5, 6:3. Во втором круге турнира Маррей встретится с Григором Димитровым из Болгарии.

Источник: https://inews.co.uk/sport/tennis/tennis-var-andy-murray-umpire-tablet-us-open-2023-corentin-moutet-2580818?ITO=newsnow
Теннис
US Open
Энди Маррей
0
Читайте также
Прокуратура Москвы установила местонахождение Горбачевой
Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира после US Open
МО РФ заявило о перехвате украинского беспилотника над Московской областью
В Рязанской области пресекли вторую попытку атаки БПЛА за ночь
В МЧС сообщили о возгорании военно-транспортных самолетов Ил-76 в Пскове
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Матчи Джоковича, Карацева и Сафиуллина в US Open: расписание игр и результаты 30 августа
Рублев: «Я ору на себя, жалуюсь на то, какой я дурак. Непросто, когда ты всегда наедине с собой»
Рыбакина: «Прошлый год был непростым для меня, на меня было обращено много внимания»
Рублев: «Мне трудно оценить мое состояние. Но тренировки проходили хорошо»
Медведев — о срывах игроков во время матчей: «Теннис сводит людей с ума»
Мирра Андреева: «Может быть, если мы с Гауфф сыграем на стадионе Эша, то я смогу взять реванш»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матчи Джоковича, Карацева и Сафиуллина в US Open: расписание игр и результаты 30 августа