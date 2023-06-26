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«Большой шлем»

Сегодня, 09:58

Маррей: «У меня есть мысли, когда я хотел бы завершить карьеру, и это не Уимблдон-2023»

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей ответил на вопрос, может ли Уимблдон-2023 стать последним в его карьере.

«Я надеюсь, что нет, но кто знает. Для меня важно успеть сделать то, на что я способен, потому что, если что-то случится с моим бедром или снова потребуется серьезная операция, мне придется расстаться с теннисом. Но пока я хочу продолжать играть. Я знаю, что это не будет продолжаться вечно. У меня есть мысли, когда я хотел бы завершить карьеру, и это не Уимблдон в этом году. Я определенно чувствую, что могу играть на высоком уровне еще пару лет», — приводит Sky Sports слова теннисиста.

36-летний Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде, победителем трех турниров «Большого шлема» и 49 турниров АТР (из них 46 в одиночном разряде).

Уимблдон 2023 года пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: https://www.skysports.com/tennis/news/32498/12908238/andy-murray-two-time-wimbledon-champion-hopes-this-summers-grand-slam-wont-be-his-last
Теннис
Энди Маррей
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