Маррей обыграл Муте и вышел во второй круг US Open

Сегодня, 01:45
Британский теннисист Энди Маррей в первом круге US Open обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 3 часа. На счету 37-летнего британца 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 25.
Во втором круге Маррей встретится с Григором Димитровым из Болгарии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) — Корентен Муте (Франция) — 6:2, 7:5, 6:3
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