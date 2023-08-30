Маррей обыграл Муте и вышел во второй круг US Open

Британский теннисист Энди Маррей в первом круге US Open обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа. На счету 37-летнего британца 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 25. Во втором круге Маррей встретится с Григором Димитровым из Болгарии. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Первый круг Энди Маррей (Великобритания) — Корентен Муте (Франция) — 6:2, 7:5, 6:3 US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»