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«Большой шлем»

Сегодня, 01:45

Маррей обыграл Муте и вышел во второй круг US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей в первом круге US Open обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа. На счету 37-летнего британца 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 25.

Во втором круге Маррей встретится с Григором Димитровым из Болгарии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) — Корентен Муте (Франция) — 6:2, 7:5, 6:3

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: Сетка US Open
US Open
Энди Маррей
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