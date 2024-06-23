Маррей пропустит Уимблдон из-за операции на спине

Британский теннисист Энди Маррей пропустит Уимблдон. Спортсмен будет восстанавливаться после операции на спине.

«К сожалению, Энди Маррей выбыл с Уимблдона после операции. Отдыхай и восстанавливайся, Энди. Будем скучать по тебе», — говорится в соцсетях ATP.

Маррей является трехкратным победителем турниров «Большого шлема». Он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Также на Олимпиаде-2012 Маррей завоевал серебряную медаль в миксте в паре с Лорой Робсон.