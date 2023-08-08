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«Большой шлем»

Сегодня, 13:50

Маррей уверен, что Джоковича рано списывать со счетов в борьбе за титулы на турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей считает, что серба Новака Джоковича нельзя недооценивать из-за его поражения от первой ракетки мира Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2023.

«Было бы очень несправедливо уже списывать со счетов Новака Джоковича. Победа Алькараса в финале Уимблдона может знаменовать начало новой эры. Но Джокович выиграл два из трех турниров «Большого шлема» в этом году и был близок к победе в третьем», — цитирует Маррея Tennis World.

На данный момент Алькарас возглавляет рейтинг АТР, набрав 9225 очков. Джокович занимает второю строчку (8795). 36-летний сербский теннисист является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 23.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/136101/andy-murray-highlights-one-thing-about-novak-djokovic-after-serb-wimbledon-final-loss/
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Энди Маррей
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