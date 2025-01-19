Панова не сумела выйти в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Александра Панова не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2025 в парном разряде.

В третьем круге россиянка в паре с китаянкой Го Ханьюй уступила украинке Марте Костюк и румынке Елене-Габриэле Русе — 5:7, 6:4, 6:7 (6:10).

Игра продолжалась 3 часа 10 минут.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) - Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия, 12) - 7:5, 4:6, 7:6 (10:6)