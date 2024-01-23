Гауфф обыграла Костюк и стала первой полуфиналисткой Australian Open

Сегодня, 08:20
Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла украинку Марту Костюк в матче 1/8 финала Australian Open-2024 — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2.
Игра продолжалась 3 часа 7 минут.
19-летняя американка стала первой полуфиналисткой Australian Open. Ее соперницей станет победительница пары Барбора Крейчикова (Чехия, 9) - Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Коко Гауфф (США, 4) — Марта Костюк (Украина) — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2