Матч Медведева с Руусувуори стал третьим по времени завершения на турнирах «Большого шлема»

Матч второго круга Australian Open-2024 между россиянином Даниилом Медведевым и финном Эмилем Руусувуори стал третьим самым поздним в истории турниров «Большого шлема».

Игра завершилась в 3:39 утра по местному времени победой Медведева со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

Единственные матчи, которые заканчивались позже — это победа Ллейтона Хьюитта в третьем круге Australian Open-2008 над Маркосом Багдатисом (4:6, 7:5, 7:5, 6:7 (4:7), 6:3) в 4:34 утра и победа Энди Маррея над Танаси Коккинакисом (4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5) в 4:05 утра в 2023 году.

Следующим соперником 27-летнего россиянина станет канадец Феликс Оже-Альяссим.