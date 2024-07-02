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«Большой шлем»

2 июля, 23:00

Матч Сафиуллина с Черундоло в первом круге Уимблдона прервали из-за темноты

Алина Савинова
Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press
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Матч российского теннисиста Романа Сафиуллина с аргентинцем Франсиско Черундоло в первом круге Уимблдонского турнира был прерван из-за темноты.

Игру приостановили после четвертого сета, который остался за россиянином — 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3. Матч должен быть доигран в среду, 3 июля.

Спортсмены провели на корте 2 часа 55 минут. Сафиуллин за это время 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету аргентинца 11 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Ранее стало известно, что матч между россиянами Кареном Хачановым и Асланом Карацевым, а также встреча Вероники Кудерметовой с чешкой Барборой Крейчиковой были перенесены со 2 на 3 июля.

Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
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