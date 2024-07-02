Матчи Хачанова с Карацевым и Кудерметовой перенесены на 3 июля

Матч между российскими теннисистами Кареном Хачановым и Асланом Карацевым в первом круге Уимблдона-2024 перенесен со 2 на 3 июля.

Также на среду отложена встреча представительницы России Вероники Кудерметовой, которая должна была сыграть против чешки Барборы Крейчиковой.

Матч Хачанова и Карацева был поставлен третьим запуском, а Кудерметова должна была выйти на корт четвертым запуском. Спортсмены уже не успеют сыграть во вторник, так как предыдущие игры были задержаны из-за дождя.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Великобритании.