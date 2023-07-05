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Сегодня, 15:08

Матчи на открытых кортах Уимблдона прерваны из-за дождя

Ана Горшкова
Корреспондент
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Матчи на открытых кортах Уимблдона прерваны из-за дождя, сообщает The Guardian.

По прогнозу погоды дождь продлится недолго.

5 июля игры должны были начаться в 13.00 по московскому времени, но стартовали только в 14.30 в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Россиянин Даниил Медведев и британец Артур Фери проведут свой матч на Корте № 1, а Дарья Касаткина и Джоди Беррейдж сыграют на Центральном. На этих кортах есть крыша.

Сообщается, что Медведев не начнет свой стартовый матч раньше 15.15 мск из-за того, что организаторы хотят убедиться, что дождя больше не будет и открыть крышу.

Вчера из-за непогоды в Лондоне не завершилось 60 матчей. Все они запланированы на сегодня. Дожди мешает проведению турнира третий день подряд.

Даниил Медведев. Матч Медведева должен начаться под крышей, на Уимблдоне — дождь. Онлайн-трансляция
Теннис
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