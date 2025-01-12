Матчи Котова, Потаповой и Павлюченковой на Australian Open перенесли из-за дождя

Ряд матчей первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии-2025 перенесены из-за сильного дождя в Мельбурне.

В частности в воскресенье, 12 января, были отменены игры с участием трех россиян: Павла Котова, Анастасии Потаповой и Анастасии Павлюченковой. Все три встречи пройдут 14-го числа.

В первом круге Потапова играет против Тамары Зиданшек из Словении, Павлюченкова встречается с китаянкой Юэ Юань, а Котов — с португальцем Джейми Фарией.

В настоящий момент свои встречи проводят теннисисты, которые играют на крытых кортах.

В первый игровой день на Australian Open российская теннисистка Мирра Андреева обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:3, 6:3.