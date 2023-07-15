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15 июля, 23:58

Виландер — о матче Джоковича и Алькараса: «Это финал мечты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением о мужском финале Уимблдона, в котором сыграют Новак Джокович и Карлос Алькарас.

«Это финал мечты. Конечно, мы видели много финалов мечты: с Федерером и Джоковичем, Федерером и Надалем, Джоковичем и Надалем, — но уже прошло много времени с последней подобной битвы. Для меня Алькарас и Джокович — два лучших игрока в мире, при этом они совершенно разные по манере игры: очень агрессивный теннисист в лице Карлоса и играющий в обороне на траве Новак. Это будет настолько аппетитно и захватывающе, насколько это вообще возможно в теннисном матче. Предвкушение очень большое, я взволнован», — приводит слова Виландера Eurosport.

Финал Уимблдона между Джоковичем и Алькарасом состоится в воскресенье, 16 июля. Счет в личных встречах 1-1.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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