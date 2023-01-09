Виландер о Джоковиче на Australian Open: «Ему нужно выиграть 22-й ТБШ до «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер высказался о настрое серба Новака Джоковича перед Australian Open-2023.

«Скорее всего, реванш, которого он хочет, — это победа в Мельбурне. Гонка продолжается. Если он выиграет, то будет 22:22 по «Большим шлемам» с Надалем. Ему нужно выиграть 22-й до майского «Ролан Гаррос», потому что Рафа может взять еще один. Нельзя проиграть в Мельбурне и остаться с 21, если Рафа доберется до 23.

Я думаю, что остальным будет тяжело, очень тяжело. Скорее всего, главной угрозой для него станет Даниил Медведев. Конечно, Рафа будет бороться и бросит вызов, но я думаю, что в этом году Новак — основной фаворит», — приводит слова Виландера Eurosport.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 по 29 января.