Арнальди — о победе над Рублевым на «Ролан Гаррос»: «Я показал лучший теннис в жизни»

Итальянский теннисист Маттео Арнальди прокомментировал свою победу над россиянином Андреем Рублевым в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции-2024 со счетом 7:6 (8:6), 6:2, 6:4.

«Это невероятно. По-моему, я продемонстрировал лучший теннис в жизни — и делал это три сета. Легко показывать его две партии, но я не ожидал, что у меня это получится в трех. Андрей неиграл на максимуме, но у меня была правильная тактика, чтобы на него давить — и сегодня она сработала. Конечно, для меня был очень важен первый сет. Я не считался фаворитом, и, если бы проигрывал 0:1, ситуация получилась бы другой. Эта партия придал амне много энергии, уверенности — и я продолжил давить», — сказал Арнальди в интервью на корте.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2024 Арнальди встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Стефанос Циципас (Греция).