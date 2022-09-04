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«Большой шлем»

4 сентября, 22:04

Берреттини обыграл Давидовича Фокину и вышел в четвертьфинал US Open

Алексей Еремин
Маттео Берреттини.
Фото USA Today Sports

Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл испанца Алехандра Давидовича Фокину в четвертом круге турнира US Open в Нью-Йорке за 3 часа и 46 минут со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2.

26-летний Берреттини сделал 17 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале итальянец встретится с победителем в паре Корантен Муте (Франция, LL) — Каспер Рууд (Норвегия, 5).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Маттео Берреттини (Италия, 13) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2022/1/35/
Теннис
US Open
Маттео Берреттини
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