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«Большой шлем»

Сегодня, 10:10

Берреттини: «Чем больше вы играете против Надаля и Джоковича, тем больше учитесь побеждать их»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал конкуренцию с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

«Это хороший опыт. Чем больше вы играете против Надаля и Джоковича, тем больше учитесь побеждать их. Когда я играл с Новаком на Уимблдоне, думаю, что это был его 30-й финал «Большого шлема», для меня же это было впервые. Очевидно, что он отличный игрок, и выступать против него не такая легкая задача. Я чувствовал и чувствую огромную честь играть против них и надеюсь выиграть в следующий раз. Я становлюсь более уверенным и добиваюсь больших успехов в турнирах «Большого шлема», — приводит Tennis World слова итальянца.

Берреттини является бывшей шестой ракеткой мира. На его счету девять побед в турнирах ATP.

На Открытом чемпионате Австралии-2022 итальянец уступил Надалю в полуфинале турнира. Всего за свою карьеру Берреттини дважды выходил в полуфинал и один раз в финал турниров «Большого шлема».

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/126040/berrettini-it-s-difficult-to-face-novak-djokovic-and-rafael-nadal-/
Теннис
Маттео Берреттини
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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