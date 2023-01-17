Берреттини о пятичасовом матче с Марреем: «Не знаю, как он себя чувствует, но я устал»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал то, что за пять часов проиграл Энди Маррею в первом круге Australian Open.

«Не знаю, как он себя чувствует. Я, конечно, устал (улыбается). Но проиграл я не потому, что устал. Вообще в конце пятого сета я отлично себя чувствовал. Конечно, ноги немного тяжелые. Но проиграл я не поэтому.

Я впечатлен тем, на что он способен после стольких операций, после всех километров, которые он пробежал за карьеру. Это впечатляет и показывает, как сильно он любит теннис и такие матчи. Я в межсезонье не очень много тренировался, у меня были проблемы с травмами. Так что для меня это было проверкой, готов ли я к пяти сетам. Готов. Этим я доволен», — приводит слова Берреттини пресс-служба турнира.

Матч между спортсменами завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7:9), 7:6 (10:6) в пользу Маррея. Они провели на корте 4 часа 49 минут.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 35-летний теннисист сыграет с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) — Фабио Фоньини (Италия).