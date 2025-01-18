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18 января, 15:16

Рыбакина сыграет с Кис в 1/8 финала Australian Open-2025

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла соотечественницу Дэниэлл Коллинз в третьем круге Australian Open-2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 21 минуту.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» Кис сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Кис (США, 19) — Дэниэлл Коллинз (США, 10) — 6:4, 6:4

Australian Open
Елена Рыбакина
Мэдисон Кис
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