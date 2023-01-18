Мэдисон Кис и Крейчикова вышли в третий круг Australian Open

Американка Мэдисон Кис обыграла китаянку Ван Синьюй во втором круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. В третьем кргуе турнира Кис встретится с победительницей матча Надя Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

В другом матче Барбора Крейчикова из Чехии обыграла француженку Клару Бюрель со счетом 6:4, 6:1. В следующей игре Крейчикова встретится с Ангелиной Калининой (Украина).

Китаняка Чжу Линь во втором круге обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии (6:2, 6:2). Далее она встретится с Марией Саккари (Греция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США, 10) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 6:2

Чжу Линь (Китай) — Жиль Тайхманн (Швейцария, 32) — 6:2, 6:2

Барбора Крейчикова (Чехия, 20) — Клара Бюрель (Франция, Q) — 6:4, 6:1