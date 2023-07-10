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Сегодня, 15:52

Кис — о матче с Андреевой: «Я знала, что Мирра великолепный игрок»

Виктория Кравченко
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Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала победу над 16-летней россиянкой Миррой Андреевой (3:6, 7:6 (7:4), 6:2) в матче 1/8 финала Уимблдона.

«Я бы соврала, если бы сказала, что не чувствовала давления. Я знала, что Мирра великолепный игрок, но мне не хотелось быть той, кто проиграет ей в матче за ее первый выход в четвертьфинал», — сказала Кис после матча.

В четвертьфинале турнира Кис сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/
Уимблдон
Мирра Андреева
Мэдисон Кис
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