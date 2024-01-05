Мэдисон Кис снялась с Australian Open из-за травмы плеча

Американская теннисистка Мэдисон Кис сообщила, что пропустит Australian Open из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, у меня проблемы с плечом, и врачи посоветовали мне не играть на Australian Open в этом году. Конечно, это не самые приятные новости в начале сезона, но я знаю, что принимаю правильное решение для своего тела, которому нужно время, чтобы вылечиться», — написала у себя в соцсетях Кис.

Лучшим достижением 28-летней американки на Australian Open был полуфинал — спортсменка дважды доходила до этой стадии (2015, 2022).

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.