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Сегодня, 13:15

Мэдисон Кис снялась с Australian Open из-за травмы плеча

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Мэдисон Кис.
Фото Global Look Press
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Американская теннисистка Мэдисон Кис сообщила, что пропустит Australian Open из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, у меня проблемы с плечом, и врачи посоветовали мне не играть на Australian Open в этом году. Конечно, это не самые приятные новости в начале сезона, но я знаю, что принимаю правильное решение для своего тела, которому нужно время, чтобы вылечиться», — написала у себя в соцсетях Кис.

Лучшим достижением 28-летней американки на Australian Open был полуфинал — спортсменка дважды доходила до этой стадии (2015, 2022).

Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.

Теннис
Australian Open
Мэдисон Кис
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