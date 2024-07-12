Медведев — Алькарас: испанец выиграл третий сет и вышел вперед в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в третьем сете полуфинальной встречи Уимблдона-2024 с россиянином Даниилом Медведевым — 6:4.

Сет продлился 39 минут. Медведев ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. У Алькараса один эйс, ни одной двойной и один реализованный брейк из двух заработанных.

В первом сете Медведев одержал победу на тай-брейке — 7:6 (7:1), а второй сет забрал Алькарас — 6:3. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Во втором полуфинале Уимблдонского турнира сыграют серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Музетти.