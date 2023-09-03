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Сегодня, 09:49

Медведев — о фанате во время его матча: «Не знаю, как будет спать его девушка или жена, он сегодня так завелся»

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Даниил Медведев обратился к болельщику после победы над аргентинцем Себастьяном Баэсом (6:2, 6:2, 7:6 (8:6) в третьей круге US Open.

«Спасибо всем, кто не кричал между первой и второй подачами. Вы молодцы. Но был один парень. Я не знаю, есть ли у него девушка илми жена. И если есть, я не знаю, как она будет спать. Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос». Мне его жаль», — сказал третья ракетка мира.

В матче второго круга Открытого чемпионата США Медведев вступит в конфликт с болельщицами. Одна из девушек во время диалога с теннисистом отправила ему воздушный поцелуй.

Третья ракетка мира в четвертом круге встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

Теннис
US Open
Даниил Медведев
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