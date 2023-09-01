Медведев догнал Сафина по проценту побед на турнирах «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге US Open обыграл австралийца Кристофера О'Коннела со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2.

Таким образом, процент побед 3-й ракетки мира на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде стал равен 73,3.

Медведев догнал по этому показателю соотечественника Марата Сафина, который до этого единолично лидировал.

В третьем круге US Open Медведев встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

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