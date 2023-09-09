Третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в финале мужского одиночного разряда US Open-2023 10 сентября, в воскресенье. Их матч пройдет в Нью-Йорке (США), начало — в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча финала Открытого чемпионата США Медведев — Джокович можно будет в прямом эфире бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее, 9 сентября, 27-летний Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3) в полуфинале US Open. В 1/2 финала турнира второй номер мужского мирового рейтинга Джокович победил американца Бена Шелтона (6:3, 6:2, 7:6).

Победитель турнира мужского одиночного разряда US Open-2023 получит 3 миллиона долларов.

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