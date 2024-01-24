Россиянин Даниил Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open.

Матч продолжался пять сетов и завершился победой третьей ракетки мира со счетом — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 4 часа 3 минуты.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале Eurosport Tennis.

Медведев в третий раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open. В этом году его соперником по 1/2 финала станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).