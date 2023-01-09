Медведев и Джокович проведут благотворительный матч перед Australian Open-2023

Россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович 11 января проведут благотворительный матч перед Открытым чемпионатом Австралии, сообщает официальный сайт турнира.

Встреча на арене Рода Лейвера в Мельбурне начнется в 06.15 по московскому времени. Все вырученные средства пойдут в Австралийский теннисный фонд.

Соревнования основной сетки Australian Open пройдут с 16 по 29 января.

Медведев и Джокович в 2023 году уже играли друг против друга в полуфинале турнира в Аделаиде. Серб выиграл со счетом 6:3, 6:4 и повел в личных встречах с россиянином — 9:4.