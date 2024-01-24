Медведев и Хуркач сыграют решающий сет в 1/4 финала Australian Open

Россиянин Даниил Медведев проиграл четвертый сет поляку Хуберту Хуркачу в 1/4 финала Australian Open. Партия завершилась со счетом 5:7 в пользу 9-й ракетки мира.

Медведев начал сет с раннего брейка после чего повел — 4:2. Хуркач сумел реализовать два брейк-пойнта в середине и в концовке сета и сравнял счет в партиях — 2:2. Теннисисты сыграют решающий сет.

У Медведева на данный момент 9 эйсов, 10 двойных ошибок и 3 из 8 реализованных брейк-пойнтов. У Хуркача — 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.