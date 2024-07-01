Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP перед началом Уимблдона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга одиночного мужского разряда.

Первое место в списке сохраняет итальянец Янник Синнер, на второй строчке — серб Новак Джокович, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

Лучшим из россиян в рейтинге является Даниил Медведев, который остался на пятом месте. Шестым идет еще один представитель России Андрей Рублев.

В топ-100 помимо Медведева и Рублева находятся еще четверо россиян: Карен Хачанов (22), Роман Сафиуллин (44), Павел Котов (53) и Аслан Карацев (99).

В понедельник, 1 июля в Лондоне стартует турнир Большого шлема Уимблдон, который будет проходить до 14 июля. В первом круге Даниил Медведев сыграет против Александра Ковачевича (США), Андрей Рублев — против аргентинца Франсиско Комесаны, Карен Хачанов — против Аслана Карацева, Роман Сафиуллин — против аргентинца Франсиско Черундоло, а Павел Котов — против австралийца Джордана Томпсона.

Рейтинг АТР, версия от 1 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9890 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8360;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6905;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6445;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4420;

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4235;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025;

9 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3830;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3750...

22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1780...

44 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1045...

53 (50). Павел Котов (Россия) — 893...

99 (99). Аслан Карацев (Россия) — 615.