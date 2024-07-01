Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 02:37

Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP перед началом Уимблдона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга одиночного мужского разряда.

Первое место в списке сохраняет итальянец Янник Синнер, на второй строчке — серб Новак Джокович, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

Лучшим из россиян в рейтинге является Даниил Медведев, который остался на пятом месте. Шестым идет еще один представитель России Андрей Рублев.

В топ-100 помимо Медведева и Рублева находятся еще четверо россиян: Карен Хачанов (22), Роман Сафиуллин (44), Павел Котов (53) и Аслан Карацев (99).

В понедельник, 1 июля в Лондоне стартует турнир Большого шлема Уимблдон, который будет проходить до 14 июля. В первом круге Даниил Медведев сыграет против Александра Ковачевича (США), Андрей Рублев — против аргентинца Франсиско Комесаны, Карен Хачанов — против Аслана Карацева, Роман Сафиуллин — против аргентинца Франсиско Черундоло, а Павел Котов — против австралийца Джордана Томпсона.

Рейтинг АТР, версия от 1 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9890 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8360;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6905;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6445;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4420;

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4235;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025;

9 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3830;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3750...

22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1780...

44 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1045...

53 (50). Павел Котов (Россия) — 893...

99 (99). Аслан Карацев (Россия) — 615.

Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Павел Котов
Роман Сафиуллин
0
Читайте также
Грузия и Испания проведут матч 1/8 финала Евро 30 июня
Бельгиец Онана в шутку пригрозил «сломать» Мбаппе в матче 1/8 финала Евро
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Синнер — фаворит, Джокович — максимум в четвертьфинале. Варианты на Уимблдон
Маленькая девочка взяла интервью у Медведева перед стартом Уимблдона
Пивоварова назвала Синнера замечательной заменой Федереру
Джокович рассказал, что общался со спортсменами с травмами колена
Алькарас: «Хочу вписать свое имя в список победителей «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один год»
Джокович: «Сама мысль о пропуске Уимблдона казалась неправильной»
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Синнер — фаворит, Джокович — максимум в четвертьфинале. Варианты на Уимблдон
Матчи Медведева, Мирры Андреева, Алькараса. Онлайн-трансляция Уимблдона
Теннисистка Радукану провела тренировку в форме сборной Англии по футболу
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Маленькая девочка взяла интервью у Медведева перед стартом Уимблдона
Алькарас: «Не буду врать, я смотрел свои матчи с прошлогоднего Уимблдона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Ольховский назвал фаворитов Уимблдона