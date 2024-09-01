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Сегодня, 06:37

Медведев вышел в четвертый круг US Open-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Флавио Коболли в третьем круге US Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 2 часа 18 минут.

На счету 5-й ракетки мира Медведева 9 подач навылет, 7 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20. У 31-й ракетки мира Коболли 2 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертом круге турнира «Большого шлема» 28-летний россиянин сыграет против Нуну Боржеша (Португалия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Флавио Коболли (Италия, 31) — 6:3, 6:4, 6:3

Теннис
US Open
Даниил Медведев
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