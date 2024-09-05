Медведев о поражении от Синнера: «Не лучший матч для нас обоих, но он победил, так что был сильнее»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале US Open.

Россиянин уступил сопернику в четырех сетах — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

«Первый сет был ужасным для меня. Наверное, даже хуже, чем третий. Я смог решить много проблем во втором, играл лучше. То же самое в четвертом — мне удалось решить некоторые проблемы, которые были в третьем. Это позитивный момент. Негативным моментом является то, что я так и не решил их в конечном итоге. А ведь всегда лучше не решать проблемы, а не иметь их вообще.

Не знаю, почему так произошло, но это был не лучший матч с моей стороны. На самом деле думаю, что это был и не лучший матч для Янника, ему немного не хватало кое-чего. Но он победил, так что да, он был сильнее", — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

В полуфинале Открытого чемпионата США Синнер сыграет с британцем Джеком Дрейпером, который перед этим выиграл у австралийца Алекса Де Минаура — 6:3, 7:5, 6:2.