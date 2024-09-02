Медведев: «Я стараюсь много работать, потому что хочу побеждать все время»

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США-2024 рассказал о своем серьезном подходе к тренировкам.

В понедельник, 2 сентября, 28-летний россиянин в трех сетах обыграл португальца Нуну Боржеша в четвертом круге US Open (6:0, 6:1, 6:3).

«Я стараюсь много работать. Иногда получается, иногда нет. Бывают дни, когда труднее выходить на корт и тренироваться, но у меня такая позиция, что, если другой игрок тренируется больше, чем я, то у меня меньше шансов на победу, а я хочу побеждать все время. Поэтому я стараюсь практиковаться как можно больше. В прошлом я добился большого успеха на US Open, и в последний раз проиграл здесь в четвертом раунде тебе (обращается к австралийцу Нику Кирьосу, которому давал комментарий. — Прим. «СЭ»). Хорошие воспоминания», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

В четвертьфинале турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке россиянин сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США). Победа на этой стадии позволит Медведеву обойти 2-ю ракетку мира серба Новака Джоковича в рейтинге.