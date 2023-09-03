Медведев лидирует по победам на харде с 2018-го, в тройке — Джокович и Рублев

Россиянин Даниил Медведев лидирует по победам на хардовом покрытии среди всех игроков в мужском одиночном разряде с 2018 года.

За это время третья ракетка мира одержал 231 победу, сообщается на сайте ATP.

В тройку входят серб Новак Джокович (170 побед) и россиянин Андрей Рублев (168).

Далее расположились грек Стефанос Циципас (160), немец Александр Зверев (153) и американец Тэйлор Фритц (137). У первой ракетки мира испанца Карлоса Алькарас 64 победы. У Рафаэля Надаля — 93.

Медведев в третьем круге US Open обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (6:2, 6:2, 7:6 (8:6).