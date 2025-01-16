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Сегодня, 17:06

Медведев на тай-брейке выиграл третий сет у Тиена на Australian Open

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев выиграл третий сет в матче против американца Лернера Тиена во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2025.

Партия длилась 1 час 8 минут и завершилась в пользу россиянина на тай-брейке — 7:6 (10:8).

После проигранного гейма при счете 4:4 Медведев замахнулся в сторону супервайзера и получил штрафное очко за неспортивное поведение.

Первые два сета остались за 19-летним американцем — 3:6, 6:7 (4:7).

Победитель матча встретится в третьем круге с французом Корентеном Муте.

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Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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