Медведев о потере первой строчки: «Плакать в раздевалке не буду, но все равно расстроен»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что после завершения US Open он потеряет звание первой ракетки мира.

«Пока вы не сказали об этом, я не помнил. Это не очень приятно, потому что, конечно, хоть я сейчас и стараюсь держать лицо, я огорчен. Плакать в раздевалке не буду, но все равно расстроен. Несколько дней мне будет грустновато, буду сидеть в телефоне или смотреть сериал на компе. Но о том, что я больше не буду номером один, сразу после матча я не думал. На каком месте я окажусь, тоже не знаю. Наверное, на третьем-четвертом. Наверное, Алькарас тоже меня обойдет. Хотя не знаю», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Россиянин также добавил: «Это тоже мотивирует прибавлять. Конечно, на «Шлемах» в этом году я был недостаточно хорош. Не победил в Австралии, хотя шанс был, на «Уимблдоне» сыграть не смог, на «Ролан Гаррос» проиграл в четвертом круге — как и здесь. Нужно было выступать лучше. Нужно больше очков, если я хочу снова стать первым».

Медведев в четвертом круге US Open уступил австралийцу Нику Кирьосу — 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Россиянин по окончании Открытого чемпионата США потеряет звание первой ракетки мира. На лидерство в рейтинге претендуют испанцы Рафаэль Надаль (3-й) и Карлос Алькарас (4-й), а также норвежец Каспер Рууд (7-й).