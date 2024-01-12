Медведев о себе в сериале «Брейк-пойнт»: «Это не реальная жизнь»

Россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос, доволен ли, как его изобразили в сериале Netflix «Брейк-пойнт». Третья ракетка мира отметил, что режиссеры преувеличили с его образом.

«Всегда все горячо или холодно, нейтрального не существует. Люди вокруг меня, люди в раздевалке знают, каким я бываю на корте и вне его. И у меня хорошие отношения практически со всеми в туре. Сериал — это не реальная жизнь», — сказал Медведев на пресс-конференции перед началом Australian Open.

В одном из эпизодов сериала россиянин сказал, что из-за конкуренции не может быть другом немцу Александру Звереву.

«Я не смотрел эту серию, но сижу в соцсетях и в разных местах видел нарезки. Я не смотрел и, наверное, не буду — потому что расстроюсь», — сказал россиянин.

27-летний Медведев является победителем US Open-2021. На его счету также победы в 20 турнирах ATP в одиночном разряде.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января. Медведев в первом круге сыграет с французом Теренсом Атманом.