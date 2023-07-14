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«Большой шлем»

14 июля, 23:35

Медведев: «Не собираюсь смотреть финал Уимблдона, потому что буду слишком разочарован, что меня там нет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев признался, что не будет смотреть финал Уимблдона.

В полуфинале турнира россиянин проиграл испанцу Карлосу Алькарасу – 3:6, 3:6, 3:6. В финале Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Игра пройдет в воскресенье, 16 июля.

«Это будет отличный матч. Я не собираюсь лгать, это очень интересный матч для просмотра, но я не собираюсь смотреть его, потому что я буду слишком разочарован, что меня там нет. Я проиграл. Я не заслуживаю быть там, в финале, потому что я не выиграл сегодня.

Если я посмотрю это по телевизору, я, вероятно, буду хуже переваривать свое поражение, потому что я подумаю: «Боже мой, этот удар справа, эта двойная ошибка, это возвращение, я должен был сыграть лучше». Допустим, Новак победит, я должен был сыграть так, как Новак. Почему я этого не сделал? Слишком много вопросов», – сказал Медведев на пресс-конференции.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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