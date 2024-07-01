Медведев обыграл Ковачевича в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Александра Ковачевича в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 49 минут.

Медведев сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету американца 9 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Александр Мюллер (Франция) — Юго Гастон (Франция, Q)

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Александр Ковачевич (США) — 6:3, 6:4, 6:2