Медведев обыграл Махача и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев победил чеха Томаша Махача в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4. Игра продолжалась 3 часа 28 минут. Россиянин сделал 14 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Махача 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. В следующем круге Медведев встретится с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Третий круг Даниил Медведев (Россия, 5) — Томаш Махач (Чехия) - 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.