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«Большой шлем»

Сегодня, 19:13

Медведев обыграл Махача и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев победил чеха Томаша Махача в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

Игра продолжалась 3 часа 28 минут.

Россиянин сделал 14 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Махача 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В следующем круге Медведев встретится с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Томаш Махач (Чехия) - 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
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